Bruno Labbadia é o novo selecionador da Nigéria

Bruno Labbadia, de 58 anos, que treinou na Bundesliga, entre outros, Estugarda, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo, é o sexto alemão a liderar a Nigéria, finalista vencida da última Taça das Nações Africanas (CAN), disputada no início deste ano, sob o comando de Peseiro, contra a Costa do Marfim (2-1), mas ausente do Mundial de 2022.



Finidi George foi afastado na sequência do empate frente à África do Sul (1-1) e da derrota com o Benim (1-2), em julho, que deixou a Nigéria com apenas três pontos em quatro jogos no Grupo C de qualificação para o Mundial de 2026.



A estreia de Bruno Labbadia no banco das "super águias" acontecerá já em setembro, nas eliminatórias da CAN2025, na receção ao Benim, em Uyo.