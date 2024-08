Bynoe-Git bisa e dá vitória ao Dortmund sobre o Eintracht

O jogo, da jornada inaugural da Liga alemã de futebol, deixa o Dortmund igualado com mais quatro equipas, que também começaram o campeonato a ganhar.



No Signal Iduna Park, o ala inglês só entrou aos 59 minutos, para o lugar do pouco eficaz Karim-David Adeyemi, ainda a tempo de decidir, com um golo aos 72 minutos e outro aos 90+3.



O Dortmund, agora treinado pelo turco Nuri Sahin, não impressionou em termos de qualidade de jogo e esteve perto de ficar em desvantagem na última meia hora de jogo, com uma perdida de Fares Chaibi.



Durante a partida, a claque do Dortmund manifestou-se contra a parceria entre o clube e o gigante alemão do armamento Rheinmetall, concluída em maio, para vigorar por três anos.



"Os nossos valores esmagados pelos carros" ou "O dinheiro primeiro, os valores depois", podia ler-se em tarjas abertas antes do início da segunda partida, no Muro Amarelo do estádio.



Antes, a claque já tinha colocado cartazes ao redor do estádio, apelando a "cartão amarelo contra o contrato publicitário entre a Rheinmetall e o BVB".