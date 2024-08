Cabo Verde faz escolhas para o CAN2025

Os jogadores "lusos" são os guarda-redes Vozinha (Desportivo de Chaves) e Bruno Varela (Vitória de Guimarães), o defesa Wagner Pina (Estoril Praia) e os avançados Patrick Fernandes (Marítimo) e Fabrício Garcia (Estoril Praia).



Na convocatória há jogadores cabo-verdianos que atuam em outros países como a Bulgária, Emirados Árabes Unidos, Finlândia ou Moldávia, mas não foi chamado qualquer futebolista que atue em Cabo Verde.



Cabo Verde joga no dia 6 de setembro no Cairo, frente ao Egito, para a primeira jornada do Grupo C, e quatro dias depois recebe na cidade da Praia a Mauritânia, para a segunda jornada.



O Botsuana é a outra seleção do grupo.



A seleção cabo-verdiana tenta a sua quinta presença na maior prova de seleções em África, que vai ser disputada em Marrocos no próximo ano.



Os "tubarões azuis" voltam ao apuramento, após no início deste ano terem conseguido a melhor participação de sempre numa CAN, ao chegarem aos quartos-de-final, fase em que foram eliminados pela África do Sul.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Vozinha (Desportivo de Chaves, Por), Bruno Varela (Vitória de Guimarães, Por) e Dylan Silva (Sportist, Bul).



- Defesas: Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), Diney (Al Bataeh, EAU), Logan Costa (Villarreal, Esp), Dylan Tavares (Bastai, Fra), Steven Moreira (Columbus Crew, EUA), Kelvin Pires (SJK, Fin) e Wagner Pina (Estoril Praia, Por).



- Médios: Patrick Andrade (Qarabag, Aze), João Paulo Fernandes (Sheriff, Mol), Deroy Duarte (Ludogorets, Bul), Kevin Pina (FK Krasnodar, Rus), Laros Duarte (Puskás Akadémia, Hun), David Tavares (Gloria Buzau, Rom) e Diogo Mendes (Rapid Bucureste, Rom).



- Avançados: Ryan Mendes (Kocaelispor, Tur), Willy Semedo (Omonia, Cyp), Gilson Benchimol (Akron Togliatti, Rus), Hélio Varela (Gent, Bel), Dailon Livramento (Verona, Ita), Patrick Fernandes (Marítimo, Por) e Fabrício Garcia (Estoril Praia, Por).