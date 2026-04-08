Cabo Verde lança estratégia global para promover o país no Mundial2026

"Hoje damos o pontapé de saída para uma estratégia integrada de promoção do nosso país no contexto da Copa do Mundo de Futebol", afirmou o ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, durante a apresentação do plano, na cidade da Praia.



A estratégia está estruturada em três fases - antes, durante e após a competição - e prevê um conjunto de ações em mercados internacionais, incluindo campanhas digitais, marketing de influência, parcerias com operadores turísticos e iniciativas dirigidas à diáspora.



Entre as principais medidas destacam-se campanhas promocionais nas redes sociais e atividades culturais nos locais dos jogos, com a criação de "Casas de Cabo Verde" e presença em eventos associados ao Mundial.



O plano aposta ainda na conversão da visibilidade internacional em resultados concretos, através de iniciativas dirigidas a potenciais turistas e investidores, reforçando a imagem do país como destino seguro e diversificado.



A estratégia prevê a mobilização de recursos públicos e privados, com o objetivo de gerar impacto económico, nomeadamente através do aumento do fluxo turístico, captação de investimento estrangeiro e criação de emprego.



A secretária de Estado das Comunidades, Vanuza Barbosa, destacou a mobilização das associações cabo-verdianas nos Estados Unidos para a receção da seleção e apoio aos adeptos, prevendo uma forte adesão da diáspora.



Já o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, indicou que os bilhetes para os jogos serão disponibilizados através de uma plataforma digital, a anunciar em breve.



O responsável adiantou ainda que os novos equipamentos da seleção nacional serão apresentados em 13 de abril, em eventos simultâneos em Nova Iorque, Lisboa e Cabo Verde.



Cabo Verde estreia-se no Mundial frente à Espanha, em 15 de junho, defronta o Uruguai em 21 de junho e encerra a fase de grupos diante da Arábia Saudita, em 26 de junho.



O Mundial2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, contará pela primeira vez com 48 seleções.



