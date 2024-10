Cabo Verde perde com Botswana para a CAN2025

No Estádio Nacional, na Praia, os anfitriões cedo se viram a perder, já que o golo de Tumisang Orebonye aconteceu logo no segundo minuto, a passe de Kabelo Seakanyeng.Por mais de 90 minutos os cabo-verdianos dominaram a partida, mas nunca conseguiram sequer recuperar um ponto, perdendo pela primeira vez no seu estádio nos últimos seis jogos internacionais lá disputados.O Grupo C, que apura dois países para a fase final, que se disputará em Marrocos, é dominado pelo Egito, com seis pontos, sendo seguido por Botswana, Cabo Verde e Mauritânia, todos com três pontos.No outro jogo do grupo, o líder Egito recebe esta sexta-feira, no Cairo, a formação da Mauritânia.No próximo dia 15 de outubro, será a vez de Botswana receber a seleção de Cabo Verde, em jogo da quarta jornada, marcado para o Estádio Odeb Chilume, em Francistown.Pela seleção de Cabo Verde, orientada por Bubista, competiram 15 jogadores, todos a atuar em ligas de futebol fora de Cabo Verde, dos quais quatro oriundos da Liga portuguesa.