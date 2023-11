Camavinga estende contrato com o Real Madrid

Apesar de o Real Madrid não ter adiantado mais detalhes, tal como aconteceu com as recentes prorrogações dos brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior, este novo contrato será acompanhado de uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.



Camavinga, de 20 anos, ingressou no Real Madrid no último dia do mercado de transferências de verão de 2021, proveniente do Rennes, por 30 milhões de euros, e a sua versatilidade tem merecido rasgados elogiados pelo treinador Carlo Ancelotti.



Vice-campeão mundial no Qatar em 2022 com os "bleus", Camavinga conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha desde a sua chegada ao Real Madrid.



O médio internacional gaulês, utilizado por Carlo Ancelotti a lateral esquerdo sempre que necessário, em duas épocas no clube já disputou mais de 100 partidas em todas as competições com a camisola dos "merengues".