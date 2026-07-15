Campeã Argentina e Inglaterra procuram segunda vaga na final

Na segunda meia-final, marcada para o Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa), os argentinos procuram uma sétima final, e segunda consecutiva, depois de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 e 2022, enquanto os ingleses tentam repetir o feito único de 1966.



Há 60 anos, a formação dos três ‘leões’ começou precisamente por bater os argentinos no primeiro jogo a eliminar, então dos ‘quartos’, por 1-0, com um golo de Geoff Hurst, superando depois Portugal e, na final, a RFA (4-2, após prolongamento).



Depois disso, a Argentina já ripostou, primeiro num dos mais famosos jogos da história dos Mundiais, o 2-1 dos ‘quartos’ de 1986, selado com um ‘bis’ de Diego Armando Maradona, primeiro com a ‘mão de Deus’ e depois após fintar meia equipa inglesa.



Em 1998, nos ‘oitavos’, a formação sul-americana voltou a superiorizar-se, agora nos penáltis (4-3), depois de 2-2 nos 120 minutos, num embate marcado pela expulsão do inglês David Beckham, após ‘desentendimento’ com o argentino Diego Simeone.



A Inglaterra está nas ‘meias’ depois de três jogos muitos complicados a eliminar, frente à República Democrática do Congo (2-1), ao México (3-2) e à Noruega (2-1, no tempo extra), sendo que a Argentina ainda penou mais, perante Cabo Verde (3-2, no tempo extra), Egito (3-2) e Suíça (3-1, no tempo extra).



No conjunto de Thomas Tuchel, o protagonismo tem sido dividido a ‘meio’ entre Hary Kane e Jude Bellingham, ambos com seis golos – somam em conjunto 12 dos 13 tentos dos ingleses, que sofreram seis - e uma assistência.



Por seu lado, Lionel Messi, que durante a prova completou 39 anos, tem sido a grande figura da Argentina, com oito golos e duas assistências, isto tendo desperdiçado dois penáltis, num conjunto que soma 17 marcados e seis sofridos.



A final, que já se sabe que será inédita, realiza-se no domingo, pelas 15:00 (20:00), no Estádio MetLife, em East Rutherford, enquanto o embate de apuramento do terceiro e quarto classificados está marcado para sábado, no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, às 17:00 (22:00).



