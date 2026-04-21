Campeão Al-Ahli na final da `Champions` asiática
Os sauditas do Ah-Ahli, campeões em título, qualificaram-se para a final da Liga dos Campeões asiática em futebol, ao baterem os japoneses do Kobe por 2-1, na primeira meia-final, em Jeddah
A formação nipónica marcou primeiro, aos 31 minutos, por Yoshinori Muto e chegou ao intervalo na frente, mas, na segunda parte, o brasileiro e ex-portista Wenderson Galeno, aos 62, e o inglês Ivan Toney, aos 70, selaram a reviravolta.
Na final de sábado, em Jeddah, palco da ‘final a 8’, que decorre desde 16 de abril, o Al-Ahli vai defrontar o vencedor do embate de terça-feira entre os também japoneses do Machida e o Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos.
Na final de sábado, em Jeddah, palco da ‘final a 8’, que decorre desde 16 de abril, o Al-Ahli vai defrontar o vencedor do embate de terça-feira entre os também japoneses do Machida e o Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos.