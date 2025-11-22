Campeão Bayern Munique recupera de desvantagem com `festival` Olise

O internacional francês foi o homem do jogo, com três assistências e dois golos, partindo dos seus pés a recuperação dos bávaros, que aos 17 minutos já perdiam por 2-0, após golos de Suzuki (12 minutos) e Manzambi (17).



Michael Olise começou por assistir a nova coqueluche da equipa de Munique, o médio Lennart Karl, com o alemão de 17 anos a fazer o 2-1 aos 22, após jogada individual do francês, que viria, já perto do intervalo (45+2), a empatar o jogo.



Na segunda parte continuou o ‘festival’ Olise, naquele que terá sido um dos melhores jogos da carreira do francês, que assistiu Upamecano para o 3-2 (55 minutos) e Nicolas Jackson para o 5-2 (78), já depois de também Harry Kane marcar (60).



O francês fechou a contagem para o campeão germânico, com um ‘bis’, num movimento a fletir a partir da direita do ataque e a fazer o 6-2, aos 84 minutos.



O triunfo, que chegou a parecer difícil nos primeiros 20 minutos, foi categórico, com o Bayern Munique, que recebe o Sporting na sexta da jornada da ‘Champions’ (09 de dezembro), confortável no topo da Bundesliga.



O Bayern Munique segue em primeiro, com 31 pontos, seguido de Bayer Leverkusen, com 23, de Borussia Dortmund, que hoje tropeçou, ao empatar em casa, com 22, os mesmos de Leipzig, que tem menos um jogo, e de Estugarda.



A tarde na ‘Bundesliga’ foi de muitos golos, com um total de 22 em cinco jogos (uma média de mais de quatro por jogo), não apenas na Allianz Arena, em Munique, mas também nos triunfos fora de Bayer Leverkusen (3-1), diante do Wolfsburgo, do Moenchengladbach frente ao Heidenheim (3-0), e no ‘louco’ empate em Dortmund (3-3).



O Borussia Dortmund tinha jogo difícil com o Estugarda, um embate que oponha o terceiro ao quarto, mas no qual os ‘aurinegros’ até saíram a vencer para o intervalo por 2-0, após golos de Emre Can, de grande penalidade, e Beier, aos 41.



Com Fábio Silva no banco do Dortmund – viria a entrar nos descontos – e Tiago Tomás a titular no Estugarda, o jogo mudou na segunda parte, quando um ‘bis’ de Undav (47 e 71 minutos) deixou em apuros o Borussia.



Muito perto do final, Adeyemi voltou a dar vantagem ao Borussia Dortmund (89), mas Undav provocou o ‘golpe de teatro’ e aos 90+1 fez o ‘hat-trick’ perfeito e o 3-3 final.



Também hoje, o Augsburgo (13.º) recebeu e venceu o Hamburgo (14.º), por 1-0, com os visitantes a terem de início os portugueses Daniel Fernandes e Fábio Vieira, enquanto Guilherme Ramos entrou aos 86, já depois de os da casa ficarem reduzidos a 10.



A 11.ª jornada da Bundesliga prossegue ainda hoje, com a receção do Colónia ao Eintracht Frankfurt.