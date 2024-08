Campeão Inter de Milão e Génova estreiam-se a vencer em Itália

A equipa ‘nerazurri’ recebeu e venceu o Lecce, por 2-0, enquanto a formação genovesa triunfou no reduto do Monza, por 1-0.



No Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o Inter colocou-se em vantagem aos cinco minutos, num lance em que o ex-FC Porto Taremi, pela primeira vez titular em Itália, amorteceu de cabeça para o desvio final de Darmian, também ele de cabeça.



A equipa treinada por Simone Inzaghi ampliou a vantagem por Çalhanoglu, aos 69 minutos, na conversão de uma grande penalidade a sancionar falta de Kialonda Gaspar, defesa angolano ex-Estrela da Amadora, sobre Marcus Thuram.



Já o conjunto do internacional português Vitinha, titular pela segunda vez no campeonato, arrecadou os três pontos em Monza com um golo de cabeça de Pinamonti, aos 45+7 minutos.



O Inter e o Génova ascenderam provisoriamente à liderança da Série A, com os mesmos quatro pontos do Parma, que derrotou hoje, por 2-1, o AC Milan dos portugueses Paulo Fonseca e Rafael Leão, ainda sem vitórias na competição, e da Udinese, que recebeu e venceu hoje a Lazio, também por 2-1.