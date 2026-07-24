Campeão mundial Rodri submetido a cirurgia nas costas na segunda-feira

“Ele será submetido a uma cirurgia na segunda-feira e precisa de alguns dias de repouso. Terá de recuperar e, depois, vai regressar”, afirmou o sucessor do espanhol Pep Guardiola, confirmando as notícias veiculadas pela imprensa inglesa, na primeira conferência como técnico dos ‘citizens’.



Maresca não estimou o tempo de paragem do médio Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024 e eleito melhor jogador do Mundial2026, que está no derradeiro ano de contrato com o vice-campeão inglês e tem sido associado ao interesse do Real Madrid, orientado pelo português José Mourinho, de regresso ao comando do clube espanhol 13 anos depois.



“Quando se trata de um grande jogador, há sempre especulações, mas isso não me preocupa. Acho normal, principalmente porque a Espanha ganhou o Campeonato do Mundo e ele foi o melhor jogador ou um dos melhores. Qualquer treinador gostaria de ter o Rodri na sua equipa”, notou.



Rodri, de 30 anos, vai para a oitava temporada no Manchester City, ao serviço do qual conquistou 13 troféus desde 2019/20, incluindo quatro campeonatos ingleses, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes.



O médio vem de duas épocas repletas de lesões, já que sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho direito em 2024/25 e diversos problemas musculares em 2025/26, por entre os títulos de campeão europeu e mundial arrebatados com a Espanha em 2024 e 2026, respetivamente.



O capitão da ‘roja’, pela qual também venceu a Liga das Nações de 2023, é companheiro de equipa dos portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes no Manchester City, agora orientado por Enzo Maresca, após 10 temporadas com Pep Guardiola, recordista de jogos (593), vitórias (416) e troféus (20).



“Sinto-me de volta a casa. A sensação tem sido excelente desde o primeiro dia, por isso estou feliz. O facto de terem decidido apostar em mim é um privilégio”, disse o ex-treinador de Parma (2021), Leicester (2023/24), pelo qual se sagrou campeão do segundo escalão inglês e subiu à Premier League, e Chelsea (2024-2026), numa etapa marcada pelas conquistas da Liga Conferência há duas épocas e do Mundial de clubes no ano passado.



Maresca, de 46 anos, cumpre a terceira passagem pelo Manchester City, após ser técnico das camadas jovens dos ‘citizens’ em 2020/21 e adjunto de Guardiola no conjunto principal em 2022/23, contribuindo para a ‘tríplice coroa’, ao arrebatar campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.



“Já disse muitas vezes que considero Pep Guardiola o melhor técnico do mundo nos últimos 20/25 anos. Provavelmente, o motivo pelo qual o clube me escolheu é porque vê semelhanças com o treinador anterior. Vamos tentar sempre ser agressivos com a bola, controlar o jogo, impor a nossa ideia e fazer o mais importante no futebol, que é vencer”, direcionou.



