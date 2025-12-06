Futebol Internacional
Campeão Petro de Luanda assume à condição liderança do Girabola
O Petro de Luanda assumiu hoje, à condição, a liderança do campeonato angolano de futebol, com 21 pontos, após vencer o Redonda FC por 1-0, na capital angolana, em jogo da 10ª jornada.
O hondurenho Jonathan Toro, aos três minutos, marcou o golo do campeão angolano, em busca do 20º título e quinto consecutivo, que no domingo poderá ser ultrapassado na liderança pelo Recreativo do Libolo, que soma 19 pontos e visita o Wiliete de Benguela.
Nos outros dois jogos de hoje, o Bravos do Maquis venceu na receção ao Interclube por 2-1, enquanto o Sagrada Esperança empatou 1-1 na receção ao Kabuscorp do Palanca.
