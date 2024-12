Campeão Zamalek vence na Taça das Nações Africanas, CS Sfaxien perde

Um tento de Zizo, em vistoso lance individual, aos 64 minutos, garantiu ao campeão em título um triunfo que lhe permitiu saltar para a liderança, com sete pontos, mais três do que o Al Masry e os moçambicanos do Black Bulls, de Hélder Duarte, que bateram os nigerianos do Enyimba, por 3-0, deixando-os ainda sem pontos.



Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para a próxima fase.



No Grupo A, os tunisinos do CS Sfaxien, treinados por Alexandre Santos e com o médio Pedro Sá no onze inicial, colocaram-se na frente na visita aos tanzanianos do Simba, contudo permitiram a reviravolta, nos derradeiros instantes.



Foi já aos 90+9 minutos que Denis Kibu conseguiu a ‘cambalhota’ no resultado, já depois de ter igualado a partida, aos sete, respondendo ao tento inaugural de Hazem Haj Hassen, logo ao terceiro minuto.



Cumpridas três jornadas, os egípcios do Constantine, o Simba e os angolanos do Bravos do Maquis partilham o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto o CS Sfaxien é o único ainda a zeros.