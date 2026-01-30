CAN2025. CAF divulga castigos para Senegal e Marrocos

Senegal e Marrocos foram os protagonistas da final da CAN2025. O jogo decidido pelo golo solitário de Pepe Gueye no prolongamento ficou marcado, no entanto, por outros episódios.



A seleção senegalesa foi a mais penalizada. A decisão de abandonar o campo e os desentendimentos nas bancadas durante o jogo estão na origem dos castigos atribuídos pelo júri disciplinar da CAF.



Pape Thiaw, selecionador da equipa campeã do torneio acabou suspenso por cinco jogos e terá de pagar uma multa de 100 mil dólares (84 mil euros) por conduta antidesportiva.



Em causa está a indicação ao plantel para que recolhessem aos balneários, após ter sido assinalada uma grande penalidade a favor da seleção anfitriã, Marrocos, nos descontos do tempo regulamentar.



Os confrontos entre os 'apanha-bolas' de Marrocos e o guardião suplente senegalês que protegia a toalha do titular Mendy da chuva também acabaram penalizados. A Federação Marroquina de Futebol foi multada em 200 mil dólares (167 mil euros) pela conduta imprópria.

Já a Federação Senegalesa de Futebol recebeu uma multa de 615 mil dólares (515 mil euros) pelos desacatos criados por adeptos nas bancadas e tentativa de invadir o terreno de jogo.



Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr por sua vez estão suspensos por dois jogos em competições da CAF, devido aos desentendimentos com o árbitro da partida.



Do lado de Marrocos, o capitão Achraf Hakimi estará ausente de duelos pela seleção marroquina nas duas próximas ocasiões. Ismael Saibari recebeu uma suspensão de três jogos e uma multa de 100 mil dólares por conduta imprópria.



As sanções foram divulgadas oficialmente pela CAF e aplicam-se apenas a competições disputadas no continente africano, deixando o Mundial2026, onde ambas as formações vão estar presentes, fora destas contas.