CAN2025. Moçambique perde pela margem mínima frente à campeã Costa do Marfim

O tento que fez a diferença para os costa-marfinenses, campeões em título da prova, foi apontado aos 49 minutos, por Amad Diallo, jogador treinado pelo português Rúben Amorim, nos ingleses do Manchester United.



Com este triunfo, a Costa do Marfim salta para a liderança do grupo, com três pontos, enquanto Moçambique segue em último, com zero, sendo que nesta ronda inaugural da 'poule' ainda se vão defrontar Camarões e Gabão.



A formação moçambicana, que iniciou a sua sexta participação na CAN, onde nunca conseguiu vencer um jogo, até entrou bem no desafio e, com uma postura ambiciosa e destemida, controlando bem a bola e até criando o primeiro lance de verdadeiro perigo do encontro.



Geny Catamo, jogador que alinha no Sporting, conseguiu um bom remate de fora da área, logo aos nove minutos, obrigando o guardião contrário, Yahia Fofana, a uma defesa esforçada.



No entanto, paulatinamente, o maior poderio individual dos costa-marfinenses começou a revelar-se e a tomar conta dos acontecimentos, com a equipa a empurrar Moçambique para a sua área.



Nessa fase, já perto da meia-hora, o guarda-redes moçambicano, Ernan Siluane, tornou-se protagonista, com uma série de defesas decisivas que foram segurando o empate.



Nesse ascendente da Costa do Marfim, destaque também para um remate, de longe, ligeiramente ao lado, de Ghislain Konan, defesa esquerdo que alinha no Gil Vicente, da I Liga portuguesa.



Moçambique, que além de Catamo tinha também no ‘onze’ Diogo Calila (Santa Clara) e Witi (Nacional), entre outros jogadores que alinham no campeonato português, foi mantendo a coesão defensiva, conseguindo segurar nulo até ao intervalo.



Mas, no regresso do descanso, ‘Elefantes’ tiveram uma entrada rompante, e logo aos 49 minutos colocaram-se em vantagem, numa triangulação de contra-ataque, finalizada com um remate forte de Amad Diallo, sem hipótese para o guardião Ernan Siluane.



O tento fragilizou animicamente a formação lusófona, que não conseguiu reagir de imediato e permitiu o crescimento do adversário, que, embora sem tantas chances como no primeiro tempo, foi sempre mais perigoso.



Na parte final, a Costa do Marfim, que teve o central do Sporting Ousmane Diomande como suplente não utilizado, esteve perto de ampliar a vantagem, numa jogada de insistência, em que o médio luso-moçambicano Ricardo Guima esteve em destaque, com dois cortes decisivos.



Já nos descontos, Moçambique esteve muito perto de causar a surpresa, num rasgo individual de Geny Catamo, que entrou na área contrária e ainda conseguiu fazer um remate em esforço, sacudido pelo guardião Fofana, que manteve o triunfo, pela margem mínima, dos costa-marfinenses.



Moçambique volta a jogar este domingo, na segunda jornada, frente ao Gabão, seleção teoricamente mais acessível para os comandos de Chiquinho Conde.