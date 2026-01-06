CAN2025. PR moçambicano felicita seleção de futebol pela melhor participação de sempre

Em comunicado, a Presidência moçambicana indica que Daniel Chapo felicitou e encorajou a seleção nacional de futebol pela “melhor participação de sempre” nesta prova, depois de ter assegurado os oitavos de final na CAN2025.



Os “mambas” foram eliminados da competição esta segunda-feira, após perder por 4-0 diante da Nigéria. O Presidente moçambicano afirmou que, apesar da derrota, a seleção de futebol alcançou um “feito histórico” que “orgulha o país”, após alcançar pela primeira vez os oitavos de final.



“O Presidente Daniel Chapo destacou ainda as lições retiradas da competição, apontando a necessidade de maior investimento na formação, intensidade e capacidade competitiva, e incentivou os jogadores a manterem a confiança, a humildade e o compromisso com o trabalho para enfrentar os próximos desafios”, acrescenta-se no comunicado.



Moçambique foi esta eliminado pela Nigéria, num duelo em que não teve argumentos para travar o maior poderio coletivo e individual do adversário.