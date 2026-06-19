Canadiano Ismaël Koné operado a dupla fratura da tíbia e fibula

O médio, de 24 anos, sofreu aos 51 minutos de jogo uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão, que o afasta do campeonato do mundo.



A Federação canadiana de futebol revelou hoje que Koné foi operado ainda na quinta-feira à noite.



Madibo, que foi expulso, deixando o Qatar reduzido a nove jogadores, já após a expulsão de Al Amin, ainda na primeira parte, pediu desculpa ao médio do Canadá logo após o encontro do Grupo B do Mundial2026.



“Nem imaginam o quão grato estou com todos os que me contactaram e têm-me nas suas orações”, escreveu Koné na rede social Instagram, acrescentando que, agora, será adjunto do treinador em apoio ao Canadá fora das quatro linhas do jogo.

