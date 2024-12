Capitão do Ipswich Town recusa braçadeira arco-íris

O futebolista e capitão do Ipswich Town Sam Morsy recusou-se a usar a braçadeira com a bandeira arco-íris no sábado em apoio à comunidade LGBT devido às suas “crenças religiosas”, esclareceu o clube inglês em comunicado.

A Premier League promove uma campanha de inclusão denominada Stonewall Rainbow Laces, que decorre até quinta-feira, na qual, entre outras iniciativas, os capitães das equipas são convidados a usar uma braçadeira com a bandeira arco-íris.



No entanto, o internacional egípcio Sam Morsy, de 33 anos, foi o único dos 20 capitães dos clubes da Premier League que não o fez no fim de semana passado.



“Somos um clube totalmente inclusivo que acolhe todos. Apoiamos a campanha da Premier League e a comunidade LGBT na promoção da inclusão”, refere o clube, acrescentando que participou na iniciativa anterior à derrota no terreno do Nottingham Forest, do português Nuno Espírito Santo, por 1-0, no sábado.



O Ipswich Town, que segue no 19.º e penúltimo lugar da Liga inglesa, refere ainda que respeita a decisão do seu capitão, Sam Morsy, “que decidiu não usar a braçadeira arco-íris devido às suas crenças religiosas”.