`Carambola` dá vitória ao Manchester United

O remate de fora da área do defesa central argentino, que foi desviado por um adversário e sobrevoou o guarda-redes alemão Bernd Leno, desfez a igualdade aos 78 minutos, num encontro equilibrado, disputado quase sempre longe das áreas, que só animou na reta final.



O Fulham tentou minimizar os danos e procurou com mais insistência o empate, que esteve perto de acontecer na sequência de um pontapé de canto – um dos calcanhares de Aquiles da formação orientada por Ruben Amorim -, mas Toby Collyer conseguiu retirar a bola sobre a linha de baliza, aos 89 minutos.



Os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram totalistas no Manchester United, que tinha perdido quatro dos seis jogos anteriores e vencido apenas um, frente ao lanterna-vermelha Southampton, mas regressou hoje aos triunfos e subiu ao 12.º lugar.



Mesmo não ganhando em casa na Liga inglesa há cinco partidas, apesar de ter sofrido apenas duas derrotas nas últimas 11, a equipa treinada por Marco Silva prossegue a caminhada com poucos sobressaltos, ocupando uma tranquila 10.ª posição.



Horas antes, o Aston Villa (oitavo colocado) marcou cedo na receção ao West Ham (14.º), aos oito minutos, por Jacob Ramsey, mas consentiu o empate, alcançado pelo italiano Emerson Palmieri, aos 70, e atrasou-se na corrida aos lugares europeus, enquanto os ‘hammers’ se distanciaram da zona de despromoção.



O Tottenham sofreu a quarta derrota seguida no campeonato (oitava nos últimos 10 jogos), na receção ao Leicester, por 2-1, apesar de até ter marcado primeiro, pelo brasileiro Richarlison, aos 33 minutos, antes de Jamie Vardy, aos 46, e o marroquino Bilal el Khannouss, aos 50, virarem o resultado.



O triunfo permitiu ao Leicester deixar a zona ‘vermelha’, subindo ao 17.º lugar, dois abaixo do Tottenham (15.º), enquanto no outro jogo disputado hoje o Brentford impôs-se pela mesma margem (2-1) no terreno do Crystal Palace, num confronto entre equipas do meio da tabela.



A Liga inglesa é liderada de forma confortável pelo Liverpool, que no sábado venceu por 4-1 na receção ao Ipswich e manteve a vantagem de seis pontos sobre o Arsenal, segundo posicionado, tendo ainda menos uma partida realizada em relação aos londrinos.



Os ‘gunners’ sentiram mais dificuldades no estádio do Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, mas o triunfo por 1-0 foi suficiente para se isolarem no segundo posto, beneficiando da goleada por 5-0 sofrida em Bournemouth pelo Nottingham Forest, sensacional terceiro colocado, orientado por Nuno Espírito Santo.