Carlos Carvalhal confiante numa vitória na Suíça

A primeira questão foi pessoal. O processo que levou ao seu regresso. Sentimento de regresso: "É bom estar aqui. Estou muito feliz. Agradeço ao presidente a oportunidade para voltar a casa. Sinto-me como se nunca tivesse saído. É o meu clube. Estou extremamente feliz de estar com este clube, estes adeptos e esta administração. Fui muitíssimo bem recebido. O que fizemos desde a minha chegada, daí não ter havido apresentação, foi arregaçar as mangas e ir para o campo trabalhar, porque estamos em tempo disso. Cumpre-me que os jogadores deem tudo dentro de campo. Vai ser com essa humildade, união e trabalho que vamos conseguir trazer a vitória da Suíça".

Quanto à motivação para abordar o projeto afirmou: "Motivação é altíssima. É o meu clube. Ter ajudado a vencer a Taça de Portugal foi a minha Champions. Tudo o que conquistar aqui tem 10 vezes mais valor do que noutro clube qualquer. Passados dois anos, o clube evoluiu de uma forma assustadora. É um clube completamente diferente. As instalações são de nível mundial. Conheço muitas instalações a nível europeu e lembro-me de ver uma ou duas a este nível. A grande diferença é que nestes dois anos sou avô. Envelheci um bocadinho".





Sobre o pouco tempo de preparação para o jogo com o Servette frisou: "É altamente motivador. A equipa teve uma atitude boa no último jogo, não fazendo um jogo extraordinário. Obviamente temos que dar uma pincelada ou outra em termos de organização e depois trabalhar a nível estratégico. O adversário tem pontos fracos e fortes e temos que aproveitar. Foco no trabalho, ambição e humildade. Respeito pelo adversário. Estamos convictos que vamos passar".





A pressão do SC Braga é enorme, é um clube que quer ganhar os jogos todos. Será uma pressão positiva? Eis a resposta: "Se tivesse receio não vinha para aqui. Tenho é coragem. Já vivemos situações muito difíceis no futebol, por vários motivos, incluindo clubes com exigência de sermos campeões, com línguas estrangeiras. O desafio do SC Braga é aliciante. É um contrato de dois anos, não é de dois dias. O mais importante é sempre o próximo jogo".