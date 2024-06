Carlos Teixeira reeleito presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau

Carlos Teixeira foi eleito com 36 votos, num universo de 42 votantes num congresso envolto em várias polémicas.



Teixeira acabou por ser candidato único já que um outro concorrente, Dembo Sissé, presidente da Liga de Clubes de Futebol da Guiné-Bissau, apresentou a sua desistência, poucos minutos antes do início da votação que decorreu nos arredores de Bissau.



O também empresário Adilé Sebastião denunciou “um conjunto de irregularidades” que antecederam o congresso que considerou “de uma farsa”, nomeadamente o impedimento da sua lista pela comissão eleitoral e ainda a sua expulsão hoje na sala da reunião.



O candidato afirmou que foi expulso da sala do congresso juntamente com os seus apoiantes, quando se preparavam para, “diante dos representantes da FIFA e da CAF”, apresentar provas de “irregularidades na gestão” da federação, por parte do presidente cessante.



“Para nós, Carlos Teixeira não tem integridade para continuar à frente da federação”, observou Adilé Sebastião, empresário de futebol residente no Porto e antigo apoiante de Teixeira, mas de quem se afastou, entretanto.



Elementos da FIFA e da CAF (Confederação Africana do Futebol) assistiram ao congresso da FFGB.



“Ainda bem que assistiram a tudo. Uma farsa, uma palhaçada”, salientou Sebastião, que apresentou queixas junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e ainda à justiça guineense.



Carlos Teixeira, eleito pela primeira vez em 2020, toma posse ainda hoje para um novo mandato.