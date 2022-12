Catar 2022. Este é o mundial da Argentina, é o mundial de Messi

A Argentina mostrou-se sempre muito agressiva na recuperação da bola e bem colocado sobre o campo não deixando a França sair em velocidade, por intermédio de Mbappé. Aos 22 minutos, Di María conseguiu arrancar uma grande penalidade a Dembelé.Leo Messi foi para a marca de onze metros e com calma bateu Lloris pela primeira vez na partida. Festa argentina no Lusail e o jogador do PSG passou para a liderança da lista de melhores marcadores deste mundial, ao conseguir o sexto golo na prova.continuou a aplicar um rolo compressor ao ainda campeão do mundo e chegou com naturalidade ao 2-0. Messi encontrou Mac Allister na profundidade e o jogador do Brighton colocou facilmente em Di María que fez o 2-0, com os jogadores argentinos a festejarem com muita emoção à mistura.A França parecia não conseguir entrar no jogo e a Argentina dominou a segunda parte até que houve uma grande penalidade para a França. Aos 80 minutos, Mbappé apareceu e reduziu dando esperança aos gauleses.Um minuto depois, a França chegou ao empate com um golaço de novo por intermédio de Mbappé que Emiliano Martínez não conseguiu evitar. A equipa de Deschamps renasceu e levou o jogo para o prolongamento.A Argentina voltou a ficar por cima da partida e no início da segunda parte do prolongamento, Messi voltou a colocar a Albiceleste na frente, ao aproveitar uma defesa incompleta de Lloris.Novamente a Argentina na frente do resultado, com a França a ter de ir outra vez atrás do marcador. E conseguiu, após os 115 minutos, Mbappé rematou e Montiel cortou o braço.Nova grande penalidade para a França que Kylian Mbappé não falhou. Hat-trick para o avançado francês e nova igualdade numa partida imprópria para cardíacos.Já a jogar com mais coração que cabeça a França esteve perto do 4-3. Isolado, Kolo Muani permitiu uma grande defesa a Martínez nos segundos finais.Nas grandes penalidades, ‘Dibu’ Martínez voltou a ser herói defendendo a grande penalidade de Kingsley Coman. Tchouaméni também falhou e Montiel marcou o pontapé deu a glória mundial à Argentina.Depois do mundial de Maradona em 1986, este é o Mundial que consagra Lionel Messi.