Celtic despede treinador após 36 dias no cargo e seis derrotas em oito jogos

No início de dezembro de 2025, Wilfred Nancy tinha assinado um contrato de duas épocas e meia, substituindo o técnico interino Martin O’Neill, que, curiosamente, tinha triunfado em sete das oito partidas em que esteve no banco.



A derrota de sábado, em casa, frente aos ‘protestantes’ do Rangers, por 3-1, precipitou o fim prematuro de uma relação que se revelou desastrosa, mais ainda quando comparada com o legado do seu antecessor.



Nancy começou por perder os dois primeiros jogos e depois consentiu quatro derrotas consecutivas, um recorde negativo que não acontecia há 47 anos, desde 1978.



Apesar do descalabro, o Celtic ocupa o segundo lugar da liga escocesa, a seis pontos do Hearts, tendo sido apanhado pelo Rangers.



Além disso, o clube católico anunciou também hoje a saída do diretor desportivo Paul Tisdale.