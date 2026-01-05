Futebol Internacional
Celtic despede treinador após 36 dias no cargo e seis derrotas em oito jogos
Os escoceses do Celtic anunciaram o despedimento do treinador Wilfred Nancy, após 36 dias no cargo e seis derrotas em oito desafios ao comando dos ‘católicos’, incluindo sábado frente ao eterno rival Rangers.
No início de dezembro de 2025, Wilfred Nancy tinha assinado um contrato de duas épocas e meia, substituindo o técnico interino Martin O’Neill, que, curiosamente, tinha triunfado em sete das oito partidas em que esteve no banco.
A derrota de sábado, em casa, frente aos ‘protestantes’ do Rangers, por 3-1, precipitou o fim prematuro de uma relação que se revelou desastrosa, mais ainda quando comparada com o legado do seu antecessor.
Nancy começou por perder os dois primeiros jogos e depois consentiu quatro derrotas consecutivas, um recorde negativo que não acontecia há 47 anos, desde 1978.
Apesar do descalabro, o Celtic ocupa o segundo lugar da liga escocesa, a seis pontos do Hearts, tendo sido apanhado pelo Rangers.
Além disso, o clube católico anunciou também hoje a saída do diretor desportivo Paul Tisdale.
