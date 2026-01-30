Celtic-Estugarda merece a atenção de FC Porto e Sporting de Braga no play-off

Os adversários de ‘dragões’ e ‘arsenalistas’, que se apuraram diretamente para os ‘oitavos’, em quinto e sexto lugares da fase de liga, respetivamente, sairão dos confrontos entre os escoceses e os alemães, e entre os búlgaros do Ludogorets e os húngaros do Ferencváros.



Contudo, a definição dos oponentes das equipas lusas só será conhecida no sorteio de 27 de fevereiro, após a conclusão das partidas do play-off.



A eliminatória entre Celtic e Estugarda, com jogos a 19 e 26 de fevereiro, tirará do caminho dos emblemas portugueses um dos adversários teoricamente mais fortes para os oitavos de final, a decorrer em 12 e 19 de março.



FC Porto e Sporting de Braga seguem vias distintas nos emparelhamentos da Liga Europa e só se poderão encontrar na final de Istambul, algo que, a acontecer, não seria inédito, tendo em conta a decisão de 2010/11, ganha pelos ‘dragões’ (1-0), em Dublin.



O Sporting de Braga poderá ainda reencontrar o Celtic, de boas recordações para o conjunto ‘arsenalista’, que na fase liga, em Glasgow, venceu por 2-0 e alcançou o primeiro triunfo de um clube português em casa dos escoceses à 13.ª tentativa.



O play-off de acesso aos ‘oitavos’ ditou ainda, no denominado Caminho de Prata, as eliminatórias entre Panathinaikos-Viktoria Plzen, Dinamo Zagreb– Genk e PAOK-Celta Vigo.



O Caminho Laranja terá os duelos Celtic–Estugarda, Fenerbahçe- Nottingham Forest, Brann– Bolonha e Lille-Estrela Vermelha.



A final da Liga Europa está agendada para 20 de maio, no Estádio do Besiktas, em Istambul.

