Celtic vence rival Glasgow Rangers e conquista Taça da Liga escocesa

Com o português Paulo Bernardo no 'onze', os católicos até chegaram ao intervalo em desvantagem, após o tento do albanês Nedim Bajrami, aos 41 minutos.



O segundo tempo foi frenético, com cinco golos, com Greg Taylor, aos 56, e o japonês Daizen Maeda, aos 60, consumaram em poucos minutos a reviravolta (2-1) a favor do Celtic, entretanto anulada, aos 75, pelo costa-marfinense Mohammed Diomande.



Aos 87, o alemão Nicolas-Gerrit Kuhn voltou a adiantar o Celtic na fase final do encontro, contudo os protestantes ainda igualaram de novo, no minuto seguinte, pelo brasileiro Danilo.



Sem tentos no prolongamento, no desempate por penáltis folha limpa para o Celtic, enquanto no Glasgow Rangers o turco Ridvan Yilmaz falhou a quarta tentativa da sua equipa no Hampden Park, a casa do Queen's Park.



O Rangers ainda lidera o ranking da Taça da Liga, com 28 títulos, seguido do Celtic, com 22, enquanto o Aberdeen, com seis cetros, completa o pódio de uma historial com 16 vencedores.