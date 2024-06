Central japonês Hiroki Ito deixa Estugarda para reforçar Bayern por 30 milhões

Ito, que chegou a Estugarda no verão de 2021, por empréstimo com opção de compra do clube japonês Júbilo Iwata, formou parte da ‘espinha dorsal’ da defesa do clube, sendo fundamental no segundo lugar alcançado na edição 2023/24 da Bundesliga, apenas atrás do campeão Bayer Leverkusen.



O Estugarda realizou uma temporada excecional e muito acima das expectativas, terminando o campeonato à frente do Bayern e garantindo a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



"É uma grande honra poder jogar dos num dos maiores clubes do mundo. Dei sempre tudo de mim ao Estugarda e sinto-me grato. Agora, estou ansioso pelos novos desafios que me aguardam em Munique”, explicou Hiroki Ito, citado no comunicado do Bayern.



O internacional japonês, canhoto, de 25 anos, vai enfrentar feroz concorrência num plantel recheado de defesas centrais de qualidade, como o francês Dayot Upamecano, o holandês Matthijs de Ligt, o sul-coreano Kim Min-jae e o inglês Eric Dier.