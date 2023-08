“Champions”. Braga defende vantagem mínima

No jogo da primeira mão, em Braga, a equipa orientada por Artur Jorge venceu os gregos por 2-1, com golos de Abel Ruiz, aos 51 minutos, e Álvaro Djaló, aos 73, com os helénicos a reduzirem com um tento de Daniel Mancini, já no período de descontos.Na terça-feira, no Estádio Olímpico de Atenas, é um Sporting de Braga com uma vantagem mínima na eliminatória que vai procurar um resultado que lhe permita atingir a fase de grupos da ‘Champions’ pela terceira vez na sua história, depois das participações em 2010/11 e 2012/13.O Sporting de Braga vai chegar ao jogo decisivo da segunda mão mais folgado, uma vez que a partida da terceira jornada da I Liga, prevista para este fim de semana, frente ao Moreirense, foi adiada para 9 de setembro, com os "arsenalistas" a terem uma semana para preparar o confronto.Já o Panathinaikos, que tinha adiado a partida da primeira jornada da Liga grega, entrou em campo no sábado para defrontar o Volos, em jogo referente à segunda jornada, que venceu por 3-0.Para chegarem ao play-off, os minhotos afastaram na terceira pré-eliminatória os sérvios do Backa Topola, com um resultado agregado de 7-1 (3-0 em casa e 4-1 fora), enquanto os gregos, treinados pelo sérvio Ivan Jovanovic, entraram em ação na segunda pré-eliminatória, na qual ultrapassaram os ucranianos do Dnipro.Na terceira pré-eliminatória, o Panathinaikos venceu em casa o Marselha na primeira mão por 1-0, mas só conseguiu o apuramento no Vélodrome no desempate por grandes penalidades, após o 2-1 favorável aos franceses, que estiveram a vencer por duas bolas de diferença até muito perto do fim.O encontro da segunda mão do play-off está agendado para esta terça-feira, dia 29 de agosto, em Atenas.