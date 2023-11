"Champions". Braga quer contrariar o Real Madrid

Apesar de só ter somado um triunfo no Grupo A, o Sporting de Braga ainda tem aspirações de seguir na prova milionária, embora tenha deslocações difíceis a Madrid, hoje, e a Nápoles, na sexta jornada, recebendo pelo meio o Union Berlim.



Os "arsenalistas", que caíram frente a italianos e espanhóis pelo mesmo resultado (2-1), vencendo na Alemanha (3-2), estão obrigados a vencer em casa do "colosso" Real Madrid, o conjunto com mais títulos na "Champions" (14).





Ainda que o SC Braga chegue a esta jornada europeia depois de um triunfo expressivo frente ao Portimonense (6-1), o técnico Artur Jorge não teve problemas em reconhecer a valia do adversário: "Somar pontos é satisfatório. Não quero encurtar a ambição, mas temos de olhar para a realidade, é um adversário tremendamente difícil de bater. Temos as nossas possibilidades e temos de lutar com todas as forças para aumentá-las. Não nos deverá chegar jogar bem", frisou.





Do outro lado, Carlo Ancelotti, técnico dos "blancos", vincou a importância de os seus jogadores não facilitarem, algo que aconteceu em certos momentos do jogo em Braga: "Jogaram muito bem contra nós, criaram-nos problemas nos minutos finais. Eles focam-se em jogar e, como tal, temos que defender bem, algo que não aconteceu nos últimos 30 minutos (na Pedreira). Baixámos os braços a pensar que o jogo já tinha acabado. O aspeto defensivo contra uma equipa que tem qualidade é importante", referiu, acrescentado ainda que a presença de Jude Bellingham no jogo, mesmo estando o inglês melhor da lesão que sofreu no ombro, ainda não é um dado adquirido.





A equipa espanhola lidera o Grupo C, com nove pontos, sendo seguida pelos italianos, com seis, enquanto o Braga é terceiro, com três, e o Union Berlim último, ainda sem qualquer ponto.