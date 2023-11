Victor Gómez diz que Sporting de Braga vai ao Bernabéu sem medo e para ganhar

Afirmando ser "um jogo especial" por ser no seu país, o internacional sub-21 por Espanha referiu que a equipa do Sporting de Braga "está muito consciente do que tem que fazer e muito preparada".



"Vimos com muita vontade de jogar para ganhar os três pontos e bater esse recorde do Real Madrid contra equipas portuguesas aqui (no estádio Santiago Bernabéu, com nove vitórias e um empate), disse.



Apesar do favoritismo do Real Madrid, Vitor Gómez frisou: "não vimos com medo, (antes) com respeito, e para tentar ganhar os três pontos, porque precisamos deles para seguir nesta competição e a equipa está preparada para isso".



O jogador de 23 anos regressou à competição no sábado, diante do Portimonense, na última jornada do campeonato (vitória por 6-1), depois de um pouco mais de um mês ausente devido a lesão.



Victor Gómez disse ter-se sentido "bem, com muita confiança", e frisou estar "preparado" para o jogo de quarta-feira, onde poderá ter pela frente o avançado brasileiro Vinicius Júnior.



"É um jogador incrível, exige 100% (do defesa), quando tiver a bola vai sempre encarar-te e tentar superar-te, mas temos que fazer as coisas muito bem como equipa para isso acontecer o menos possível", disse.



O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, assim como o defesa Nacho Fernández, deixaram elogios ao Sporting de Braga e o lateral direito notou que a liga portuguesa "cresceu muito nos últimos anos e o Sporting de Braga cresceu ainda mais".



"É algo muito positivo que nos respeitem e nós também temos que os respeitar", disse.



Questionado sobre os golos que os minhotos têm consentido em quase todos os jogos, Victor Gómez considerou que, em Braga, há duas semanas (derrota por 2-1), a equipa esteve muito "consistente na defesa, mas há detalhes que marcam a diferença" e que vão tentar corrigir na quarta-feira.



Sporting de Braga e Real Madrid defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, jogo que será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler.