"Champions". Conceição dá vitória à Juventus em Leipzig

O ainda jogador do FC Porto, emprestado à Juventus até final da época, foi o autor da assistência para o 2-2, de autoria do avançado sérvio Dusan Vlahovic, e do golo da vitória, aos 83, na sequência de um rasgo de inspiração individual.



Conceição pegou na bola e humilhou o lateral esquerdo David Raum, num lance de um contra um, na área, beneficiando depois de uma pontinha de sorte quando o seu remate foi desviado pelo central francês Castello Lukeba e foi entrar junto à rede lateral do poste mais distante.



De referir que o internacional português André Silva, que iniciou o jogo no banco de suplentes do Leipzig foi lançado em campo ao minuto 90, a render o belga Lois Openda, na tentativa de evitar a derrota perante os italianos, que ficaram reduzidos a 10 ao minuto 59, por expulsão com vermelho direto do guarda-redes Di Gregorio.



De realçar ainda a derrota do Bayern Munique no Villa Park, por 1-0, frente ao Aston Villa, que é dirigido por um dos melhores treinadores do mundo, o espanhol Unay Emery, e que venceu com mérito os alemães graças a um golo de Jhon Duran, lançado em campo ao minuto 70, que aplicou um "chapéu" ao consagrado Manuel Neuer.





O internacional português João Palhinha iniciou a partida no "banco" dos bávaros e entrou em campo aos 76 minutos, três antes do golo de Jhon Duran, a render o médio Aleksandar Pavlovic.



A equipa de Birmingham ainda viu um golo não sancionado, aos 22 minutos, pelo central espanhol Pau Torres.





Coincidência ou não, o Real Madrid, que defrontou no domingo o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, num jogo que terminou com um empate a um golo, também perdeu, por 1-0, em Lille, que tinha sido derrotado na primeira jornada, em Alvalade, por 2-0.



Um golo do avançado canadiano Jonathan David, aos 45+3 minutos, garantiu a vitória aos franceses, perante um Real Madrid irreconhecível, que deixou a sua estrela maior, Kylian Mbappé, no "banco", só sendo lançado já na segunda parte, aos 57, a render o central brasileiro Éder Militão.