"Champions em Lisboa". PSG pela primeira vez na final

No entanto, não foi só graças a Di Maria que a equipa orientada pelo treinador alemão Thomas Tuchel eliminou o Leipzig. Os parisienses denotaram sempre maior experiência, apesar de também se estrearem agora numa final, foram sempre competentes a conter o conjunto de Julian Nagelsmann e até podiam ter construído um triunfo com números ainda mais expressivos.O segundo golo podia ter surgido quatro minutos depois, por Mbappé, mas o avançado francês, de 21 anos, viu Goulacsi fazer uma defesa bem sucedida. Entretanto, o Leipzig tentava ser fiel ao seu estilo, procurando pressionar alto e com muitos elementos, mas foi anulado de forma inteligente pelos três operários do meio-campo parisiense: Paredes, Marquinhos e Herrera.





Reação travada pelo terceiro golo







O pequeno lateral espanhol desviou de cabeça na pequena área um cruzamento do extremo argentino, com muitos protestos do Leipzig à mistura, uma vez que os alemães reclamavam uma falta sobre Mukiele junto à linha de fundo. Como este ficou caído no relvado, acabou por colocar o jogador espanhol em posição regular, num lance que ainda ficou em "standby" devido à necessidade de revisão do videoárbitro.

Presente pela primeira vez na final da Liga dos Campeões, o PSG espera agora pelo vencedor da outra meia-final, decidida esta quarta-feira entre Bayern Munique e Lyon, no Estádio José Alvalade, às 20h00. A final da Liga dos Campeões está agendada para domingo, no Estádio da Luz.