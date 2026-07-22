Futebol Internacional
Chelsea contrata médio Morgan Rogers ao Aston Villa
O médio internacional inglês Morgan Rogers é o mais recente reforço do Chelsea, tendo deixado o Aston Villa para assinar contrato com os londrinos até 2033, anunciaram hoje os dois clubes da Liga inglesa de futebol.
Rogers, de 23 anos, integrou a seleção inglesa que alcançou o terceiro lugar no Mundial2026 - o segundo melhor resultado depois do título conquistado em 1966 - e poderá contar com três colegas de equipa portugueses em Stamford Bridge: o médio Dário Essugo e os avançados Geovany Quenda e Pedro Neto.
“Para mim, o Chelsea é o maior clube de Londres e que sempre admirei desde que era criança. (...) Estou muito entusiasmado com o projeto do novo treinador [o espanhol Xabi Alonso], com os atuais jogadores e com o caminho que o clube está a tomar. É por isso que estou aqui e mal posso esperar para começar”, disse o médio, em declarações publicadas no site oficial dos ‘blues’.
Nem o Chelsea, nem o Aston Villa revelaram os números envolvidos na transferência, mas a comunicação social britânica noticia que ascende a um valor equivalente a 136 milhões de euros (ME), o que faria de Rogers o jogador inglês mais caro de sempre, superando os 135 ME pagos no início deste mês pelo Manchester City ao Nottingham Forest pela contratação do médio Elliot Anderson, verba também sem confirmação oficial.
O médio, que tem 22 internacionalizações e um golo marcado por Inglaterra, destacou-se nas últimas três épocas ao serviço do Aston Villa, tendo contribuído na temporada passada para que o clube de Birmingham terminasse no quarto lugar da Premier League – o Chelsea foi 10.º classificado – e conquistasse a Liga Europa.
“Para mim, o Chelsea é o maior clube de Londres e que sempre admirei desde que era criança. (...) Estou muito entusiasmado com o projeto do novo treinador [o espanhol Xabi Alonso], com os atuais jogadores e com o caminho que o clube está a tomar. É por isso que estou aqui e mal posso esperar para começar”, disse o médio, em declarações publicadas no site oficial dos ‘blues’.
Nem o Chelsea, nem o Aston Villa revelaram os números envolvidos na transferência, mas a comunicação social britânica noticia que ascende a um valor equivalente a 136 milhões de euros (ME), o que faria de Rogers o jogador inglês mais caro de sempre, superando os 135 ME pagos no início deste mês pelo Manchester City ao Nottingham Forest pela contratação do médio Elliot Anderson, verba também sem confirmação oficial.
O médio, que tem 22 internacionalizações e um golo marcado por Inglaterra, destacou-se nas últimas três épocas ao serviço do Aston Villa, tendo contribuído na temporada passada para que o clube de Birmingham terminasse no quarto lugar da Premier League – o Chelsea foi 10.º classificado – e conquistasse a Liga Europa.