Chelsea deixa fugir triunfo em Brentford

Antes do jogo de domingo do campeão Liverpool, ante o Burnley, que pode deixar os ‘reds’ na frente com o pleno de 12 pontos, em caso de vitória, o futuro adversário do Benfica na Liga dos Campeões deixou escapar a vitória ao ‘cair do pano’.



Um golo de Schade adiantou a equipa da casa, aos 35 minutos, mas Palmer (61) e Caicedo (85) operaram a reviravolta para a formação de Londres, com Pedro Neto titular.



Lançado em campo aos 90, o extremo Fábio Carvalho, de nacionalidade portuguesa e inglesa, fez o golo do empate três minutos depois, ‘condenando’ os ‘blues’ a ficar com oito pontos, no quinto lugar, contra quatro do agora 12.º classificado.



O Tottenham jogou horas antes para chegar aos nove pontos, após ter ido a casa do West Ham vencer por 3-0 num dérbi londrino, com golos de Sarr (47), Bergvall (57) e Van de Ven (64), ajudados pela expulsão de Soucek (54) nos anfitriões.



Os ‘spurs’, com Palhinha a titular, seguem nos lugares da frente, empatados em primeiro com Liverpool, Bournemouth e Arsenal, enquanto o West Ham, que teve Mateus Fernandes no meio campo, são 18.º e antepenúltimos, em zona de descida.



Antes, o Arsenal voltou aos triunfos ao vencer o Nottingham Forest por 3-0 – o médio espanhol Martin Zubimendi, contratado este verão à Real Sociedad, abriu o ativo aos 32 minutos, voltando a marcar aos 79, já depois de o ex-Sporting Gyökeres ter apontado um golo logo no recomeço do segundo tempo (46).



Com o triunfo, os ‘gunners’ chegaram aos nove pontos, os mesmos do campeão Liverpool, que defronta no domingo o Burnley, depois de ter batido a formação de Mikel Arteta na última jornada, do Tottenham e do Bornemouth.



Por seu turno, o Nottingham Forest, que estreou hoje o novo técnico Ange Postecoglou, sucessor do português Nuno Espírito Santo, está em 14.º com quatro pontos, numa época em que vai defrontar FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa.



O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, conseguiu o primeiro sucesso no campeonato, ganhando à 'justa' ao Leeds United (1-0), graças a um autogolo do defesa sueco Gabriel Gudmundsson, aos 90+4, seguindo em 10.º com cinco pontos.



Acima na tabela, em terceiro, segue o Bournemouth, que somou a terceira vitória consecutiva frente ao Brighton (2-1), com golos de Alex Scott (18) e do ganês Antoine Semenyo (61), contra um do japonês Kaoru Mitoma (48), e soma nove pontos.



O Everton, sexto com sete pontos, empatou a zero com o Aston Villa (19.º, com dois pontos), enquanto o Sunderland empatou, também sem golos, na visita ao Crystal Palace (oitavo com seis pontos), estando no sétimo lugar com os mesmos sete pontos.



O avançado alemão Nick Woltemade deu os três pontos ao Newcastle na receção ao Wolverhampton, comandado pelo técnico luso Vítor Pereira, apontando aos 29 minutos o único golo da partida.



Os portugueses Toti e Rodrigo Gomes foram titulares nos 'wolves', que seguem no último posto da tabela, ainda sem pontos.



O Newcastle é nono com cinco pontos, tendo conquistado hoje a primeira vitória na presente edição da Premier League.