Chermiti brilha no dérbi de Glasgow





(Com Lusa)

Foi dessa forma inspirada que o avançado formado no Sporting inaugurou marcador no ‘Old Firm’, o maior clássico do futebol escocês, aos nove minutos, após cruzamento na direita de Skov Oelsen.O atleta de 21 anos voltou a faturar, aos 26, atirando para fora do alcance do guarda-redes Sinisalo, após superar um pouco prudente defesa contrário, levando ao rubro os adeptos locais no Ibrox Park.Ainda assim, na etapa complementar, os católicos reagiram e igualariam, com tentos de Kieran Tierney, aos 56, e do japonês Reo Hatate, aos 90+1, em recarga ao penálti que tinha falhado.O empate no desafio da 29.ª jornada, a terceira igualdade nos derradeiros quatro desafios, deixou o Rangers mais longe do líder Hearts, com 63 pontos contra 57, enquanto o Celtic, que vinha de derrota, fecha o pódio provisório, com 55.