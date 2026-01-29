Chiquinho Conde deixa Seleção de Moçambique

A informação foi avançada pelo vice-presidente da FMF para Estudos, Projetos, Marketing e Relações Públicas, Gervásio de Jesus, após uma reunião da direção executiva realizada na quarta-feira, em Maputo.



Moçambique disputou a fase final da Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN2025), pela sexta vez, superando, pela primeira vez, a fase de grupos, mas caindo, nos oitavos de final frente à Nigéria.



“Este era um dos pontos essenciais, visava proceder-se à análise, a um balanço, daquilo que foi o desempenho da seleção nacional durante a competição e outros aspetos bastante importantes que têm a ver com as infraestruturas e também a preparação da participação das nossas seleções nas competições ao nível da Cosafa [Conselho das Associações de Futebol da África Austral]”, disse o dirigente, em declarações aos jornalistas.



Segundo Gervásio de Jesus, a FMF limitou-se a comunicar ao antigo avançado o termo do vínculo contratual.



“O que a direção executiva fez foi somente informar ao selecionador nacional sobre a caducidade do contrato de trabalho. Ele foi informado sobre essa matéria e agora aguarda-se pelos passos subsequentes”, explicou.



O responsável frisou que, com o fim do contrato, ambas as partes ficam livres "de tomar alguma posição em relação a este processo”, referindo que não há pressão sobre a decisão de contratação de um selecionador, mas que a FMF vai aproveitar a ausência de competições oficiais nos próximos meses para ponderar o rumo a seguir.



“Estamos conscientes da necessidade de se decidir em torno daquilo que vai acontecer, olhando justamente para o perfil real do selecionador que se pretende para a seleção nacional, provavelmente, digo eu, o Chiquinho esteja enquadrado nisto, mas não há nenhuma decisão tomada pela direção quanto a este lugar”, declarou Gervásio de Jesus.



Chiquinho Conde assumiu o comando dos ‘Mambas’ em outubro de 2021, sucedendo a Horácio Gonçalves, e conduziu a seleção duas vezes à CAN.



Na CAN2025, Moçambique conquistou uma vitória histórica frente ao Gabão (3-2), mas foi eliminado após a derrota com a Nigéria (4-0), nos ‘oitavos’, e dos desaires ainda no Grupo F diante de Costa do Marfim (1-0) e Nigéria (4-0).



Já na qualificação para o Mundial2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, os ‘Mambas’ mantiveram-se na luta pelo apuramento até às últimas jornadas, mas falharam o apuramento direto, ao terminar no terceiro lugar do Grupo G, com 18 pontos, atrás de Argélia (25) e Uganda (18).

