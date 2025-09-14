City conquista dérbi de Manchester

Com os internacionais Rúben Dias e Bernardo Silva no 'onze' inicial, e Matheus Nunes no banco de suplentes, o City chegou à vantagem aos 18 minutos, por intermédio de Phil Foden, numa primeira parte que foi mais equilibrada do que a segunda, com poucas ocasiões de golo de parte a parte.



Mas, no segundo tempo, com a subida posicional da formação de Amorim em busca do empate, os 'citizens' aproveitaram o jogo rápido de contrataque - e as fragilidades defensivas do opositor - para ampliarem a vantagem, com um 'bis' do goleador norueguês Erling Haaland (53 e 68 minutos), o último após assistência de Bernardo Silva, 'matando' o jogo.



Do lado do United, Bruno Fernandes atuou os 90 minutos, sem grande 'rasgo', e Diogo Dalot ficou de fora por lesão.



Com a vitória, o City, que vinha de dois desaires seguidos, na Premier League, subiu ao oitavo posto, com seis pontos, enquanto os 'red devils' ocupam o 14.º, com quatro.



Horas antes, o líder Liverpool (12 pontos fruto de quatro triunfos em quatro jornadas) arrancou uma difícil vitória no campo do Burnley, que estreou Florentino, com o único golo a ser apontado de penálti por Salah aos 90+5 minutos.



A três pontos do Liverpool seguem Arsenal, Tottenham e Bournemouth, que venceram os seus jogos no sábado.

