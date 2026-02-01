City desperdiça vantagem em casa do Tottenham e deixa Arsenal fugir na liderança

Em Londres, o City, que teve Matheus Nunes e o capitão Bernardo Silva a titulares, precisava de vencer para manter a distância para o Arsenal e também para reforçar o segundo posto, já que horas antes o Aston Villa, terceiro, tinha sido surpreendido em casa pelo Brentford (1-0).



O francês Cherki, aos 11 minutos, e o ganês Semenyo (quarto golo em cinco jogos do reforço de inverno), aos 44, com assistência de Bernardo Silva, pareciam ter garantido o triunfo aos ‘citizens’, mas uma segunda parte inspirada, e também artística, de Solanke acabou por arruinar os planos da equipa de Pep Guardiola.



O avançado inglês reduziu, aos 53 minutos e, aos 70, de forma espetacular, com um pontapé de escorpião, salvou um empate para o Tottenham, que contou a tempo inteiro com João Palhinha.



O City leva assim apenas uma vitória nos últimos seis jogos na Premier League, registo que o Arsenal, que não é campeão há mais de duas décadas, ‘agradece’ para fugir na liderança, com seis pontos de vantagem sobre o emblema de Manchester.



Já o Tottenham, continua ‘afundado’ num inesperado 14.º lugar com 29 pontos, nove acima da zona de despromoção.