Colômbia está de regresso e até agora só sabe ganhar

Na estreia, a Colômbia derrotou o estreante Uzbequistão, por 3-1, e repetiu o triunfo sobre a República Democrática do Congo, por 1-0, com o lateral Daniel Muñoz, do Crystal Palace, em destaque, ao marcar nos dois jogos.



Liderada pelo argentino Néstor Lorenzo, a seleção colombiana está a viver a sétima presença num Campeonato do Mundo e tenta igualar ou até melhorar a sua melhor campanha de sempre, que foi no Brasil, em 2014, quando ficou no quinto lugar.



Após ter vivido uma pequena ‘crise’, que levou à ausência no Mundial2022, do Qatar, a Colômbia está de regresso à mais importante prova de seleções e deixou uma excelente imagem na fase sul-americana de apuramento, em que terminou na terceira posição, com 28 pontos, só atrás de Argentina, primeiro, e Equador, segundo.



Os ‘cafeteros’ arrancaram mesmo em força a campanha para o Mundial2026, registando uma série de oito jogos seguidos sem derrotas (quatro vitórias e quatro empates), incluindo triunfos caseiros sobre Argentina (2-1) e Brasil (2-1).



Os colombianos foram mesmo a única equipa que terminou a campanha sem derrotas perante os atuais campeões do mundo (1-1 em solo argentino).



Em 18 jogos, a Colômbia apenas perdeu por quatro vezes e em 05 de setembro de 2025 fez finalmente a festa do apuramento com um triunfo caseiro sobre a Bolívia (3-0), na penúltima jornada.



O extremo Luis Díaz, com sete golos, foi o melhor marcador da Colômbia durante a fase de apuramento, com James Rodríguez, que continua a dar ‘cartas’ aos 34 anos, também em destaque. Os dois antigos jogadores do FC Porto estiveram em 17 dos 28 golos da equipa.



Já na parte final da qualificação, Luis Suárez, jogador do Sporting e melhor marcador do campeonato português em 2025/26, apareceu em cena e mostrou ser sério candidato a ‘herdeiro’ de Radamel Falcao no ataque, assinando um ‘poker’ na última ronda, na Venezuela (6-3).



Nem tudo são boas memórias em Mundiais para os sul-americanos, que viveram um episódio trágico em 1994, precisamente nos Estados Unidos, que acabou por custar a vida ao defesa central Andrés Escobar.



O Colômbia chegou a esse Campeonato do Mundo com aspirações bem altas, mas despediu-se dos ‘States’ no último lugar do Grupo A, ficando fora da fase a eliminar.



Na derrota com os Estados Unidos (2-1), na segunda jornada, Andrés Escobar acabou por fazer um autogolo, episódio que acabou por lhe custar a vida.



Dias depois, já de regresso a Medellín, o defesa acabou por ser assassinado na rua, numa altura em que o país estava praticamente em ‘guerra civil’ devido aos cartéis da droga.



Portugal defronta a Colômbia no sábado, no Estádio Hard Rock, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.



A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.



A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.



O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.