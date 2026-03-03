Futebol Internacional
Como e Inter Milão empatam a zero na primeira mão das meias da Taça de Itália
Como e Inter Milão empataram hoje 0-0 nas meias-finais da Taça de Itália de futebol, com as equipas a protagonizarem um jogo morno que deixa tudo em aberto para a segunda mão da eliminatória.
No Estádio Giuseppe Sinigaglia, as ocasiões claras de golo tardaram, com os visitantes a ressentirem-se da ausência do seu goleador, o argentino Laurato Martínez, que está lesionado.
Numa primeira parte desinteressante, apenas o Como procurou o golo, com Mergim Vojvoda a falhar por pouco a baliza, aos 42 minutos.
Pela segunda vez a disputar as ‘meias’ da Taça de Itália – a anterior foi em 1985/86, quando foi eliminado pela Sampdoria -, o clube orientado pelo antigo internacional espanhol Cesc Fàbregas esteve perto do golo no regresso dos balneários, mas Alex Valle, com a baliza escancarada e apenas o guarda-redes pela frente, errou o ‘alvo’, aos 49 minutos.
Pouco antes, nos primeiros segundos da segunda metade, também o Inter tinha ameaçado o golo, que, contudo, nunca chegou, até porque as oportunidades e os remates à baliza escassearam.
Após uma primeira mão ‘cinzenta’, a equipa ‘sensação’ da Serie A, na qual é quinta classificada, visita o nove vezes vencedor da Taça de Itália em 22 de março.
A outra meia-final opõe Lazio e Atalanta, com as duas equipas a defrontarem-se na quarta-feira, no Olímpico de Roma, a partir das 20:00 (horas de Lisboa), no jogo da primeira mão.
Numa primeira parte desinteressante, apenas o Como procurou o golo, com Mergim Vojvoda a falhar por pouco a baliza, aos 42 minutos.
Pela segunda vez a disputar as ‘meias’ da Taça de Itália – a anterior foi em 1985/86, quando foi eliminado pela Sampdoria -, o clube orientado pelo antigo internacional espanhol Cesc Fàbregas esteve perto do golo no regresso dos balneários, mas Alex Valle, com a baliza escancarada e apenas o guarda-redes pela frente, errou o ‘alvo’, aos 49 minutos.
Pouco antes, nos primeiros segundos da segunda metade, também o Inter tinha ameaçado o golo, que, contudo, nunca chegou, até porque as oportunidades e os remates à baliza escassearam.
Após uma primeira mão ‘cinzenta’, a equipa ‘sensação’ da Serie A, na qual é quinta classificada, visita o nove vezes vencedor da Taça de Itália em 22 de março.
A outra meia-final opõe Lazio e Atalanta, com as duas equipas a defrontarem-se na quarta-feira, no Olímpico de Roma, a partir das 20:00 (horas de Lisboa), no jogo da primeira mão.