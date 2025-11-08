Conceição não ganha na Arábia

Desde que assumiu o também emblema de Jeddah, Conceição leva dois empates e duas derrotas, seguido já a 13 pontos da liderança, do Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.



Roger e Danilo foram titulares na equipa do técnico de 50 anos e o central campeão europeu por Portugal em 2016 ficou mesmo ligado ao resultado, já que falhou o ‘corte’ que acabou por resultar no único golo da partida, marcado pelo argelino Riyad Mahrez, aos 55 minutos.



O Al Ittihad, que arrancou a temporada treinado pelo francês Laurent Blanc, leva assim apenas 11 pontos em oito rondas, números que praticamente impossibilitam a renovação do título saudita.