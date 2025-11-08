Futebol Internacional
Conceição não ganha na Arábia
O treinador português Sérgio Conceição continua sem vencer na Liga saudita, no comando do campeão Al Ittihad, depois de hoje sofrer um desaire caseiro perante o Al Ahli Jeddah (1-0), no fecho da oitava jornada.
Desde que assumiu o também emblema de Jeddah, Conceição leva dois empates e duas derrotas, seguido já a 13 pontos da liderança, do Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.
Roger e Danilo foram titulares na equipa do técnico de 50 anos e o central campeão europeu por Portugal em 2016 ficou mesmo ligado ao resultado, já que falhou o ‘corte’ que acabou por resultar no único golo da partida, marcado pelo argelino Riyad Mahrez, aos 55 minutos.
O Al Ittihad, que arrancou a temporada treinado pelo francês Laurent Blanc, leva assim apenas 11 pontos em oito rondas, números que praticamente impossibilitam a renovação do título saudita.
