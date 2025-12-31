Futebol Internacional
Conceição termina o ano a vencer
O Al Ittihad, de Sérgio Conceição, encerrou 2025 com um triunfo por 3-1 na visita ao Neom, na 12.ª jornada da Liga saudita, na qual ocupa o quinto lugar.
Aos 14 minutos, o luso Roger adiantou a equipa visitante, na qual Danilo Pereira também alinhou de início, mas a vantagem do Al Ittihad durou pouco, já que o Neom, com o português Luís Maximiano na baliza, chegou ao empate através de Said Benrahma (27).
Apenas na segunda parte, o conjunto treinado por Sérgio Conceição conseguiu garantir a vitória, com golos de Moussa Diaby (68) e Ahmed Al Ghamdi (90+6).
Agora com 20 pontos, o Al Ittihad é quinto na Liga saudita, que é liderada pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo e João Félix.
A equipa treinada por Jorge Jesus tem 31 pontos somados em 11 jogos.
