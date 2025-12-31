Conceição termina o ano a vencer

Aos 14 minutos, o luso Roger adiantou a equipa visitante, na qual Danilo Pereira também alinhou de início, mas a vantagem do Al Ittihad durou pouco, já que o Neom, com o português Luís Maximiano na baliza, chegou ao empate através de Said Benrahma (27).



Apenas na segunda parte, o conjunto treinado por Sérgio Conceição conseguiu garantir a vitória, com golos de Moussa Diaby (68) e Ahmed Al Ghamdi (90+6).



Agora com 20 pontos, o Al Ittihad é quinto na Liga saudita, que é liderada pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo e João Félix.



A equipa treinada por Jorge Jesus tem 31 pontos somados em 11 jogos.