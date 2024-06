Copa América. Argentina triunfa sobre o Canadá

Depois de uma primeira parte sem golos, Julián Álvarez, aos 49 minutos, e o suplente Lautaro Martínez, aos 88, apontaram os tentos dos detentores do título mundial, que, na "era" Lionel Scaloni, nunca tinham entrado a vencer numa grande competição.Lionel Messi, que fez história com o 35.º jogo na competição, mais do que qualquer outro jogador, esteve no lance do primeiro golo, isolando Mac Allister, que deixou para Álvarez marcar, e fez a assistência para o segundo, a sua 18.ª na Copa América.O capitão dos "albi-celestes" também teve duas enormes oportunidades para marcar, mas os seus "chapéus", aos 65 e 79 minutos, não tiveram, desta vez, sucesso.Nos argentinos, jogaram os benfiquistas Ángel Di María, que entrou no "onze" e saiu aos 68 minutos, e Nicolás Otamendi, lançado aos 76, enquanto no Canadá, o médio portista Stephen Eustáquio jogou os 90 minutos.O embate desta sexta-feira entre Peru e Chile, em Arlington, no Texas, encerra a primeira jornada do Grupo A, sendo que, na segunda, marcada para terça-feira, o Canadá defronta os peruanos e a Argentina mede forças com os chilenos.