Copa América. Brasil está nos "quartos" da competição

A formação "canarinha", com o portista Wendell no "onze", esteve a vencer, graças a um tento de Raphinha, aos 12 minutos, mas, aos 45+2, Daniel Muñoz restabeleceu a igualdade, que perdurou até final, dando aos "cafeteros" o triunfo no Grupo D.



Os colombianos, que falharam o 11.º triunfo seguido, mas somaram o 26.º jogo sem perder, fecharam o agrupamento com sete pontos, contra cinco dos brasileiros. A Costa Rica venceu por 2-1 o Paraguai, que perdeu os três jogos, mas caiu, com quatro.



Nos quartos de final, a Colômbia vai medir forças com o Panamá, enquanto o Brasil jogará com o Uruguai - que ganhou todos os jogos do Grupo C -, num duelo que promete, marcado para sábado.



No Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, as duas equipas apresentaram cada qual uma novidade, com Rafinha, ex-Vitória de Guimarães e Sporting, a regressar no Brasil, em vez de Savinho, e Devier Machado a substituir Mojica, na Colômbia.