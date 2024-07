Copa América. Equador elimina México e está nos "quartos"

Num jogo intenso, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, os equatorianos tiveram de suar até ao fim para manter o empate a zero, frente a uns mexicanos que precisavam de ganhar para chegar à fase a eliminar.



Pelo contrário, o embate no Q2 Stadium, em Austin, no Texas, não teve grande história, face à superioridade da já apurada Venezuela sobre a já eliminada Jamaica (3-0), alicerçada em três golos na segunda parte.



Venezuela surpreende



Em Austin, num embate entre equipas com o destino praticamente traçado, a Jamaica foi a primeira a criar perigo, num cabeceamento por cima de Cephas (21 minutos), já depois de a Venezuela perder Darwin Marchís para os "quartos", culpa de um amarelo.



A Venezuela pouco fez na primeira parte, mas entrou em grande na segunda, conseguindo dois golos em pouco tempo, o primeiro aos 49 minutos, com Aramburu a centrar da esquerda e Eduard Bello a cabecear vitoriosamente ao segundo poste.



Sete minutos volvidos, foi a vez de Salomon Rondón marcar também o seu segundo golo na prova, depois de um passe de Herrera e um ligeiro toque de pé esquerdo, já em queda.



Os venezuelanos, com o médio Telasco Segovia (Casa Pia) no ‘onze’ (saiu aos 74 minutos), tiveram depois várias ocasiões para ampliar a vantagem, o que conseguiram aos 85, por Eric Ramírez, isolado por Kervin Andrade.



Como primeiros do Grupo B, com um pleno que nunca haviam conseguido em fases de grupos, a Venezuela evitou a Argentina e vai disputar os "quartos" com o Canadá, na sexta-feira.