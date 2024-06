Copa América. Panamá vence os EUA e acredita nos "quartos"

Na Marcedes-Benz Arena, em Atlanta, Weah "expulsou-se" aos 18 minutos, por agressão a Roderick Miller, e os panamianos não desperdiçaram a vantagem numérica, vencendo com tentos de Cesar Blackman, aos 26, e José Fajardo, aos 83.Os norte-americanos ainda estiveram a ganhar, com o segundo tento na prova de Folarin Balogun, aos 22 minutos, mas não conseguiram evitar a reviravolta.Aos 88 minutos, Carrasquilla, o "cérebro" dos panamianos, ainda replicou a asneira de Weah, ao pontapear violentamente Christian Pulisic, mas, no 10 contra 10 final, o "onze" do espanhol Thomas Christiasen soube segurou a vantagem.O Panamá segurou o triunfo e igualou os três pontos dos Estados Unidos.