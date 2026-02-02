Futebol Internacional
Corinthians conquista Supertaça brasileira
O Corinthians conquistou a Supertaça brasileira ao vencer o detentor do troféu Flamengo por 2-0, num encontro disputado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.
Gabriel Paulista inaugurou o marcador aos 26 minutos e as coisas complicaram-se ainda mais para os campeões brasileiros e sul-americanos em título nos descontos da primeira parte, quando, aos 45+6, o colombiano Jorge Carrascal viu o vermelho direto.
Com mais um, o conjunto de São Paulo só sentenciou o jogo sobre o final, aos 90+7 minutos, quando Yuri Alberto apontou o segundo golo.
O Corinthians replicou, assim, o triunfo de 1991, então com um triunfo por 1-0, também face ao Flamengo.
Na equipa do ‘Fla’, destaque para a estreia de Lucas Paquetá, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, que regressou ao clube do Rio de Janeiro oito anos depois - o West Ham terá recebido 42 milhões de euros, segundo a imprensa.
