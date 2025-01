Cristiano Ronaldo bisa no triunfo ao Al Nassr para o campeonato saudita

Depois do empate a um golo na visita ao reduto do Al Taawon, na ronda anterior, a equipa comandada por Stefano Pioli beneficiou muito da expulsão de Al Hamsal no lado anfitrião, quando decorria o minuto 34.



Contudo, só após o tempo de descanso, o Al-Nassr conseguiu colocar-se em vantagem e por intermédio do capitão da seleção portuguesa, que recebeu do compatriota Otávio para rematar de pé direito, aos 65 minutos.



Em superioridade numérica, o Al Nassr não conseguiu segurar a vantagem mínima, com o grego Konstantinos Fortounis (80) a repor a igualdade da marca do castigo máximo.



Logo de seguida, Sultan Al Ghannam (81) apareceu solto na grande área para deixar bem encaminhada a vitória, que foi ‘selada’ com novo tento de Ronaldo (90+8), já no período de descontos.



Com este desfecho, o emblema da Riade sobe, à condição, ao último lugar do pódio, com 32 pontos, muito distante do segundo posicionado Al Ittihad e do líder Al Hilal, de Jorge Jesus, que contabilizam 40, mas têm um jogo por realizar.