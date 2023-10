Cristiano Ronaldo dá a vitória ao Al Nassr

Após o empate com o Abha (2-2) na última ronda, Ronaldo marcou aos 56 minutos e consumou a reviravolta no marcador, num encontro em que, tal como o capitão da seleção portuguesa, o médio Otávio esteve em campo a tempo inteiro.Antes, o camaronês N'Koudou tinha dado vantagem ao Damac, aos 45+2 minutos, mas o brasileiro Talisca, ex-Benfica, refez a igualdade, aos 52.Ronaldo continua no topo da lista dos melhores marcadores da Liga saudita, agora com 11 golos.O Al Nassr passou a ocupar o terceiro posto com 22 pontos, a quatro do Al Hilal, de Jorge Jesus , que nesta jornada recebeu e venceu o Al Khaleej, por 1-0.