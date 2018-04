Cristiano Ronaldo: É o meu melhor golo

Nunca antes Cristiano Ronaldo fizera um golo (validado) com um pontapé de bicicleta e que bicicleta, como mostra a foto de Andrea di Marco-Epa.



Com este golo Cristiano Ronaldo chegou aos 649 tentos na sua carreira como sénior.



“Foi um grande golo, fantástico, tenho de dizer”, comentou o futebolista numa das várias entrevistas no final do encontro.



Ainda sobre o soberbo pontapé de bicicleta que valeu aplauso do estádio inteiro o jogador acrescentou: “Claro que estou contente. Foi um momento inesquecível. Obrigado a todos (pelos aplausos). ‘Gracias’, ‘grazie’… nunca me tinha acontecido na carreira”.



Cristiano Ronaldo marcou pelo décimo jogo seguido na “Champions”, um novo recorde na competição. Soma 14 golos nesta edição 2017/18 e está a três do seu próprio recorde.



O jogador chegou aos 19 golos nos últimos nove jogos (sempre a marcar) e aos 23 nas 14 partidas disputadas em 2018.



Esta época o futebolista já marcou 37 golos.

Nas primeiras páginas dos jornais é Ronaldo e os outros.

A Bola escreve: “És o maior”.



O Record diz que Ronaldo “é do outro mundo”.



O Jogo apelida de “monumental”.



Em Espanha o jornal Marca escreve: “O Golo”.



O AS pergunta a Ronaldo: “De que planeta vieste?”.



O mundo do futebol está rendido a Cristiano Ronaldo.