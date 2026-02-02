Cristiano Ronaldo falhou jogo do Al Nassr

Cristiano Ronaldo está descontente com o desinvestimento do PIF no Al Nassr, o mesmo fundo que gere Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli.



O internacional português considera que as últimas decisões do PIF foram prejudiciais ao Al Nassr, ao contrário do que tem acontecido com os rivais, e recusou entrar em campo na tarde desta segunda-feira, no jogo frente ao Al Riyadh.



O onze inicial já foi entretanto anunciado e o capitão do emblema saudita, que continua a perseguição pelos mil golos na carreira, não faz parte da ficha de jogo definida por Jorge Jesus.



A fraca movimentação no mercado de transferências e a ausência dos reforços pedidos pelo técnico português vieram acentuar o descontentamento de Cristiano Ronaldo face às últimas decisões do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita no Al Nassr.



Para além disso, os portugueses Simão Coutinho e José Semedo, que estão na estrutura do clube saudita, continuam com os seus poderes congelados, por decisão do Conselho Diretivo.



Ao contrário do que foi noticiado inicialmente, a ausência do jogador nas contas do jogo não está relacionada com a gestão de esforço físico para o encontro do Al Nassr, segundo classificado, com o sexto e campeão em título, Al Ittihad.